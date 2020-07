Stefàno: tramvia Togliatti pronta per Giubileo 2025 (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – “Oggi nella seduta della commissione Mobilita’ insieme all’assessore Pietro Calabrese abbiamo illustrato e condiviso, con i Municipi interessati, cittadini e associazioni il progetto della tramvia Togliatti. È un progetto fondamentale per il quadrante Sud-Est della citta’ di Roma, che era atteso da oltre vent’anni e su cui ci siamo spesi aggiornandolo e consegnandolo al ministero alla fine del 2018 per la richiesta di finanziamento, di circa 200 milioni, ottenuto all’inizio di quest’anno, e che prevede il primo tratto fra Ponte Mammolo e Cinecitta’, inizio di un collegamento piu’ ampio che va da Saxa Rubra a San Paolo”. Lo ha detto all’agenzia Dire il presidente della commissione Mobilita’ di Roma Capitale, Enrico Stefano (M5S), al termine della riunione di ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Stefàno tramvia Incidente stradale in viale Morgagni: auto sui binari, tramvia ferma oltre mezz'ora FirenzeToday