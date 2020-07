Renault Zoe l'elettrica più venduta in Europa (Di lunedì 27 luglio 2020) E' piccola, compatta, con tutte le cose giuste per essere una citycar perfetta: anche il fatto di non inquinare, poter parcheggiare ovunque e non avere limiti accesso a centri storici e aree vietate ai mezzi più inquinanti. Lei è la Renault Zoe, ormai un pezzo centrale nel mercato sempre più fiorente dell'automobile elettrica. E' stata una delle prime ad arrivare e orse anche per quello, con tutte le migliorie arrivate in questi anni,a desso è lei il best seller europeo. Già presente sul mercato dal 2013, l'utilitaria Renault Zoe è riuscita nell'impresa di superare Tesla vendendo in Europa 38mila vetture solo nei primi sei mesi dell'anno in corso. Dietro Zoe si piazzano Tesla, con la Model 3, Volkswagen Golf e Nissan Leaf. Con la sua ... Leggi su iltempo

tempoweb : Renault Zoe l'elettrica più venduta in Europa #reanult #zoe #elettrica #ecologica #citycar #compatta #francese… - Luca09890425 : @msimone17 @infoiteconomia Oltre tutto la Renault Zoe è una pessima auto, il core efficency rate è 7.16 - andrea_tarta : Né una Tesla né altro, l’autovettura elettrica più venduta è la Renault Zoe. Le ragioni del successo e la concorr… - InvestingItalia : Tesla prova a ripartire dopo il sorpasso di Renault Zoe - - giamaga : Sorpasso su Tesla: è Renault Zoe l’elettrica più venduta in Europa - -