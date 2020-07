Patrick Zaky resta in carcere, custodia cautelare prolungata di 45 giorni (Di lunedì 27 luglio 2020) Patrick George Zaky, lo studente egiziano dell’Università di Bologna da oltre cinque mesi in carcere in Egitto con l’accusa di propaganda sovversiva, rimane in carcere. È stata prolungata di oltre 45 giorni la custodia cautelare, come ha confermato all’Ansa l’avvocato di Zaky, Hoda Nasrallah. Leggi su vanityfair

