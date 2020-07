Ordinanza sui locali, la Cidec prende posizione: “Mastella faccia un passo indietro” (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa “C.I.D.E.C.” (Confederazione Italiana esercenti il commercio e lavoro autonomo) Sannio-Irpinia con sede a Benevento, in riferimento all’Ordinanza del 25/07/2020 emessa dal Sindaco Mastella sull’obbligo della mascherina nei “luoghi pubblici”, con multe “salate” a carico anche degli operatori economici “incolpevoli”, precisa quanto segue: la “C.I.D.E.C.” Sannio – Irpinia ritiene “esagerata” l’Ordinanza Sindacale atteso che lo stesso Sindaco ha più volte asserito che la Città di Benevento è “Covid Free” (ossia a zero contagi). Nel contempo, dagli organi preposti, non sono stati segnalatipeggioramenti della situazione dal punto di vista epidemiologico (ossia, per ... Leggi su anteprima24

fattoquotidiano : La scuola riparte il 14 settembre: la ministra Azzolina firma l’ordinanza. “Polemiche sui banchi? Lasciateci lavora… - EmMicucci : #Coronavirus. #Lazio, altri 13 nuovi casi in un giorno. Di questi, 3 sono emersi in fase di preospedalizzazione, c… - LuceverdeMilano : ?? #Coronavirus @RegLombardia ??Ordinanza del Presidente Attilio Fontana ??Fino al #31Luglio ????Mascherine obblig… - FlcCgilMilano : RT @CaressaGiovanni: «Piano #scuola» Si riparte il 14 settembre: la ministra #Azzolina firma l’ordinanza. “Polemiche sui banchi? Lasciateci… - LuceverdeMilano : ?? #Coronavirus @RegLombardia ??Ordinanza del Presidente Attilio Fontana ??Fino al #31Luglio ????Mascherine obblig… -

Ultime Notizie dalla rete : Ordinanza sui Ordinanza sui locali, la Cidec prende posizione: "Mastella faccia un passo indietro" anteprima24.it Zaia: “In Veneto 38 focolai, virus non è andato via”

“Oggi abbiamo 38 focolai esistenti, 19 autoctoni, domestici, ‘casalinghi, e 19 importati, stranieri. Non bisogna abbassare la guardia e sfido chiunque a dire che questa amministrazione abbia tenuto al ...

Ravenna, sesso sulla spiaggia naturista: 20mila euro di multa a una coppia

Una coppia di bagnanti ultraquarantenni - lui orginario del Napoletano, lei del Veronese - è stata sanzionata dalla Polizia Locale perchè sorpresa a fare sesso in spiaggia nell’area naturista di Lido ...

“Oggi abbiamo 38 focolai esistenti, 19 autoctoni, domestici, ‘casalinghi, e 19 importati, stranieri. Non bisogna abbassare la guardia e sfido chiunque a dire che questa amministrazione abbia tenuto al ...Una coppia di bagnanti ultraquarantenni - lui orginario del Napoletano, lei del Veronese - è stata sanzionata dalla Polizia Locale perchè sorpresa a fare sesso in spiaggia nell’area naturista di Lido ...