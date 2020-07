Operazione Gdf contro organizzazione che voleva mettere le mani nei fondi Covid (Di lunedì 27 luglio 2020) Tra gli organizzatori anche un esponente della mafia siciliana. Tra gli arrestati anche un finanziere infedele che avrebbe rivelato notizie sull'esistenza delle indagini in corso Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Operazione Gdf Bancarotta e riciclaggio, maxi operazione della Gdf: 12 arresti marcheingol.it Operazione Gdf contro organizzazione che voleva mettere le mani nei fondi Covid

Tra gli organizzatori anche un esponente della mafia siciliana. Tra gli arrestati anche un finanziere infedele che avrebbe rivelato notizie sull'esistenza delle indagini in corso ...

