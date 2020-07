“Non ci posso credere, mi hai risposto!”, Emma Marrone e la surreale conversazione con l’hater travestito da fan (Di lunedì 27 luglio 2020) L’internet furioso si eroga il diritto di offendere, insultare e criticare tutti i personaggi del mondo dello spettacolo. Ne sa qualcosa Emma Marrone che spesso viene commentata dagli haters in maniera violenta ed incivile. In queste ore, la cantautrice salentina, ha deciso di pubblicare uno scambio di battute con uno di loro. Emma Marrone: conversazione... L'articolo “Non ci posso credere, mi hai risposto!”, Emma Marrone e la surreale conversazione con l’hater travestito da fan proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

ElettraLambo : WHAAAT?! I cant believe my first album is now PLATINUM???? if i think i release my first single just 2 years ago??????T… - Gazzetta_it : Furia Commisso: 'Mi sento preso in giro! E non posso più stare in silenzio' - FBiasin : Padre: 'Se dopo #Gattuso mandano via #Pioli pretendo di diventare amministratore delegato del #Milan: peggio non po… - Dory68002524 : @deangnocci Miiii ma non posso!! Cioè prima devo catturare l’orso, pestarlo ben bene , metterlo ko! - poesoIo : dopo aver imparato solo nozioni a memoria posso dire che non mi è servita a nulla -

Ultime Notizie dalla rete : “Non posso "Il coronavirus non è partito da Wuhan": la rivelazione della virologa "Bat Woman" Shi Zhengli Corriere della Sera