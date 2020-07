“Noi, malati a lungo termine, siamo la seconda ondata di Covid. Mio marito deve lavarmi, vestirmi e aiutarmi a mangiare” (Di lunedì 27 luglio 2020) Ha contratto il Covid-19 a metà marzo e ancora oggi, a fine luglio, si trova a fare i conti con i sintomi del virus: è una dei cosiddetti “malati a lungo termine” di coronavirus, ovvero quel gruppo sempre più numeroso di persone in tutto il mondo che sperimentano la malattia anche dopo esser risultati ufficialmente negativi al tampone. Così la scrittrice britannica Jemma Kennedy ha deciso di raccontare la sua storia in un toccante blog pubblicato sul Guardian:“Dimenticatevi la seconda ondata di Covid-19. Noi siamo la seconda ondata. Abbiamo bisogno di aiuto, ora”, ammonisce. In assenza di risposte da parte dei medici, è difficile – a livello psicologico ... Leggi su ilfattoquotidiano

