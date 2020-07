Nessun migrante contagiato a Bari, la Prefettura smonta i falsi allarmi di Salvini e Fitto (Di lunedì 27 luglio 2020) La Prefettura di Bari comunica che gli attuali ospiti del Cara hanno eseguito lo screening sierologico o il tampone orofaringeo con risultato negativo.Non sono programmati arrivi in Puglia e già da ... Leggi su globalist

Mario056F : RT @globalistIT: - edigram : RT @globalistIT: - globalistIT : - AntonelloCocco4 : RT @gabry_malvagia: Nessun migrante positivo al Covid a #Lampedusa : i tamponi sono negativi. Erano stati ieri i sindacati di #Polizia a pa… - LucaFrassineti : RT @gabry_malvagia: Nessun migrante positivo al Covid a #Lampedusa : i tamponi sono negativi. Erano stati ieri i sindacati di #Polizia a pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun migrante

AgrigentoNotizie

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - “Siamo di fronte a una nuova Caporetto dell'immigrazione. Centinaia di clandestini fuggono dai centri della Sicilia per un mancato impegno dello Stato. Gli sbarchi si susse ...La prefettura di Bari comunica che gli attuali ospiti del Cara hanno eseguito lo screening sierologico o il tampone orofaringeo con risultato negativo.Non sono programmati arrivi in Puglia e già da do ...