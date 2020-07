Morte Trentini, Welby e Cappato assolti: “Il fatto non sussiste” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il processo sulla Morte di Davide Trentini. Welby e Cappato assolti: “Il fatto non sussiste”. MASSA CARRARA – Il processo di primo grado sulla Morte di Davide Trentini si è concluso con l’assoluzione di Mina Welby e Marco Cappato perché “il fatto non sussiste“. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Massa a distanza di tre anni dal decesso del 53enne in una clinica svizera. La richiesta dell’accusa e la sentenza Nella mattinata di lunedì 27 luglio 2020 il procuratore, come riportato dal Corriere della Sera, aveva chiesto 3 anni e 4 mesi di carcere “con tutte le attenuanti generiche perché credo ai loro ... Leggi su newsmondo

TgrRai : Mina Welby e Marco Cappato assolti dalla corte di Assise di Massa perché il fatto non sussiste dall'accusa di aiuto… - RaiNews : #eutanasia #cappato #welby per la corte d'Assise di Massa il fatto non sussiste - Open_gol : Mina Welby e Marco Cappato sono stati assolti dall'accusa di aiuto al suicidio per la morte di Davide Trentini perc… - nafarina24 : RT @vitalbaa: Mina #Welby e @marcocappato assolti per la morte di Davide Trentini: “Il fatto non sussiste”. Ancora una volta grazie a Welb… - depetro : RT @RaiNews: #eutanasia #cappato #welby per la corte d'Assise di Massa il fatto non sussiste -