Morta Olivia De Havilland | la Melania di ‘Via col vento’ – VIDEO

È Morta alla veneranda età di 104 anni Olivia De Havilland, nota per aver interpretato la docile Melania Hamilton Wilkes di 'Via col vento'. È Morta a Parigi alla veneranda età di 104 anni Olivia De Havilland, la remissiva e docile Melania Hamilton Wilkes di 'Via col vento'. Era l'ultima superstite del cast stellare dove …

Si è spenta ieri a Parigi a 104 anni Olivia de Havilland. Attrice britannica naturalizzata statunitense, era nata a Tokyo. Aveva raggiunto la celebrità a 23 anni con il ruolo di Melania in Via col ven ...È morta Olivia de Havilland, una delle ultime attrici rimaste dell’età d’oro di Hollywood, due volte vincitrice del premio Oscar e protagonista di Via Col Vento Olivia de Havilland si è spenta a 104 a ...