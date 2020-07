Lorenzo Baglioni, quasi "one man show" a Villa Reghini (Di lunedì 27 luglio 2020) Vinci, Firenze,, 27 luglio 2020 - Ci siamo. Domani sera, 28 luglio 2020, prenderà il via la rassegna VinciAmo d'estate , tessera di un ricco cartellone di iniziative promosse dal Comune di Vinci. Nel ... Leggi su lanazione

Vinci (Firenze), 27 luglio 2020 - Ci siamo. Domani sera, 28 luglio 2020, prenderà il via la rassegna VinciAmo d’estate, tessera di un ricco cartellone di iniziative promosse dal Comune di Vinci. Nel g ...VinciAmo d’estate, la rassegna che si inserisce in un ricco cartellone di iniziative promosse dal Comune di Vinci, registra già un tutto esaurito per il debutto di domani, martedì 28 luglio. Nel giard ...