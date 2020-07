L'attrice Spencer Grammer tenta di sedare una rissa: accoltellata (Di lunedì 27 luglio 2020) L'attrice Spencer Grammer , famosa grazie alla serie TV 'Greek - La confraternita' e come doppiatrice della serie animata 'Rick and Morty', è stata accoltellata mentre tentava di sedare una potenziale ... Leggi su quotidiano

FonteUfficiale : Oggi parliamo di Abigail Spencer (attrice) Le foto (v.m.18): -

Ultime Notizie dalla rete : attrice Spencer

Ticinonline

La star di Rick and Morty, Spencer Grammer, è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata ferita da un uomo armato di coltello nell’East Village di New York City Fonti delle forze dell’ordine hanno ...Il mondo di Rick e Morty è stato da poco scosso da una terribile notizia. Spencer Grammer voce di Summer Smith, è stata infatti accoltellata la scorsa sera nel tentativo di sedare una rissa scopppiata ...