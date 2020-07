Juventus, la rivincita di Sarri: primo Scudetto in carriera contro le critiche (Di lunedì 27 luglio 2020) Sarri vince il suo primo Scudetto in carriera da allenatore dopo aver vinto l’Europa League con il Chelsea. La Juventus, invece, si conferma Campione d’Italia per la nona volta di fila. Una vittoria dal sapore di rivincita per il tecnico toscano spesso bersagliato dalle critiche. Prova del nove superata, almeno in parte per Maurizio Sarri … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

nico_bastone : Complimenti alla #Juventus per il nono scudetto consecutivo. Meravigliosa la storia di Maurizio #Sarri: la rivincit… - infoitsport : Serie A, Juventus-Lazio da 1: la rivincita di Sarri su Inzaghi è a bassa quota -