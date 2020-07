Juve, il retroscena sui festeggiamenti: “freddezza dei calciatori, Sarri non è stato cercato” (Di lunedì 27 luglio 2020) La Juventus si è confermata campione d’Italia per la nona volta consecutiva dopo il successo contro la Sampdoria, i festeggiamenti sono stati ‘freddi’ non solo da parte dei tifosi, ma eventualmente anche tra i protagonisti, calciatori e allenatore. E’ quanto emerso da alcune dichiarazioni del direttore Mario Sconcerti ai microfoni di TMW Radio, il tecnico Maurizio Sarri non è stato preso molto in considerazione, sempre secondo quanto dichiarato dal giornalista. “L’atteggiamento dei giocatori è stato freddo. Ho visto una freddezza che raramente si vede dopo uno scudetto vinto. E’ vero che Torino è sempre stata una piazza più fredda di altre e siamo al nono scudetto consecutivo, ma questo distacco ... Leggi su calcioweb.eu

