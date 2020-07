Il focolaio a Montecopiolo nella Marche dopo la cena di classe (Di lunedì 27 luglio 2020) C’è un nuovo focolaio di Coronavirus SARS-COV-2 a Montecopiolo in provincia di Pesaro. Il paese di mille abitanti al confine con la Romagna ha trovato cinque positivi dopo la somministrazione di un centinaio di tamponi effettuata sulla popolazione, mentre altre tre persone dovranno ripeterlo ma hanno i sintomi di COVID-19. Il focolaio a Montecopiolo in provincia di Pesaro Ci sono anche 70 persone in isolamento, si tratta di invitati a una cena di classe dei nati del 1978 a Villagrande e altre 30 in isolamento perché avevano festeggiato un battesimo in un ristorante. Il padre della bambina festeggiata è Giacomo Baldoni, musicista di Macerata Feltria, e anche lui si è ammalato e ha i sintomi della febbre. “Martedì 21 la ... Leggi su nextquotidiano

