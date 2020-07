Icardi, like al post scudetto di Bonucci: tifosi dell'Inter furiosi! (Di lunedì 27 luglio 2020) Con una giornata di ritardo, ma la Juve è arrivata all'obiettivo: fallito il primo match point di Udine, lo scudetto è arrivato contro la Sampdoria . È il nono consecutivo e Leonardo Bonucci lo ha ... Leggi su corrieredellosport

FcInterNewsit : Bonucci celebra lo Scudetto pungendo le rivali. E arriva il like di Icardi - MarcGobbo : RT @CorSport: #Icardi, like al post #scudetto di #Bonucci: tifosi dell'#Inter furiosi! ?? ?? - Forzajuvesempr5 : RT @tuttosport: #Icardi, il like a #Bonucci scatena la furia dei tifosi dell'#Inter! ?? - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Icardi, il like a #Bonucci scatena la furia dei tifosi dell'#Inter! ?? - Vier_GC : RT @tuttosport: #Icardi, il like a #Bonucci scatena la furia dei tifosi dell'#Inter! ?? -