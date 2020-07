I conti in Svizzera e gli amici a Mosca: è la Lega il vero partito cosmpolita! (Di lunedì 27 luglio 2020) Chissà se è per eccessiva fedeltà al copione che li vuole truci come il suo capo, che del copione è autore riluttante; o chissà se non si tratta, piuttosto, di una forma di sindrome provincialista, quella vertigine di terrore che coglie certi adulti quando varcano le frontiere del loro paese e si se Leggi su ilfoglio

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Luglio: Lo sgovernatore della Svizzera. I conti all’estero - AlessiaMorani : #Salvini quando criticava i conti in Svizzera e si chiedeva se ci fosse un giudice con “il coraggio di indagare”. M… - fanpage : Conto in Svizzera e 5,3 milioni di fondi alle Bahamas. Le opposizioni al Pirellone chiedono le dimissioni di Attili… - Marco_Bello1 : RT @JTelmont_: Gente perseguitata per i conti in Svizzera, per lo champagne a bordo piscina. Vogliono che il cittadino abbia il terrore di… - Sebasti07839603 : RT @giovangolo: A 92 anni la madre di #Fontana manovrava milioni di euro tra Bahamas e Svizzera su vari conti gestiti da trust, all'insaput… -