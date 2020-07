Google testa la funzione “leggi dopo” di Chrome su desktop: ecco come provarla (Di lunedì 27 luglio 2020) Google ha in sviluppo la funzione leggi dopo anche su macchine con sistemi desktop come Chrome OS, Windows, macOS e Linux L'articolo Google testa la funzione “leggi dopo” di Chrome su desktop: ecco come provarla proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : Google testa YouTube per Android, Google testa le descrizioni a schermo intero Lega Nerd Chrome per Android sta testando una nuova funzione di download

Google sta testando una nuova funzionalità per l’app del browser Chrome su Android. Secondo techdows, una funzione di “Download later” consentirà agli utenti di Chrome di pianificare i download sul br ...

"Venite a tavola, il pranzo è pronto!": tra poco sarà l'Assistente Google a dirlo

Google sta testando una nuova funzionalità per l'Assistente: si chiama "Family Bell", ed attualmente è in fase di test solo negli Stati Uniti, e solo per un numero molto ristretto di utenti. Tra cui i ...

