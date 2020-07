Gianluca Grignani, matrimonio finito con Francesca Dall’Olio? La replica (Di lunedì 27 luglio 2020) Periodo complesso per il cantante Gianluca Grignani, che una volta un gigante come Vasco Rossi definì “Il John Lennon italiano“. Stando ad alcune indiscrezioni che si basano anche sulla sua ultima produzione musicale, tra il cantante e Francesca Dall’Olio sarebbe finito l’amore e anche il matrimonio, dopo ben 17 anni insieme. Pronta però la smentita del cantante, tramite i suoi avvocati. Gianluca Grignani e Francesca Dall’Olio, insieme dal 1996 Era il 1996 e Gianluca Grignani era appena esploso come cantante: il suo primo album, Destinazione Paradiso, si rivelerà essere un successo enorme e canzoni come quella che dà il titolo all’album e La mia ... Leggi su thesocialpost

