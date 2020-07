Ghost of Tsushima tra nuovi livelli di difficoltà e sottotitoli migliorati nella patch 1.05 (Di lunedì 27 luglio 2020) Sucker Punch Productions ha annunciato che è da oggi disponibile un nuovo aggiornamento per l'esclusiva PS4 Ghost of Tsushima, si tratta di una patch che va ad introdurre nuovi livelli di sfida e di accessibilità.Prima di tutto bisogna parlare della modalità Letale, dove nemici e giocatori infliggeranno molti più danni, rendendo i combattimenti ancora più intensi che in passato. Inoltre i nemici saranno più aggressivi e tenderanno a scoprire il giocatore più spesso.Per quanto riguarda l'accessibilità è stata introdotta la possibilità di rendere più semplici alcuni aspetti del combattimento (mantenendo però inalterati gli elementi portanti) e la possibilità di modificare la grandezza dei ... Leggi su eurogamer

