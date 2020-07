Fuga di massa di migranti da Porto Empedocle, struttura in tilt (Di lunedì 27 luglio 2020) Le forze dell’ordine sono ora alla ricerca dei migranti fuggiti dalla tensostruttura allestita dalla Protezione Civile a Porto Empedocle. Fuga di massa di migranti dalla tensostruttura della Protezione civile, allestita presso la banchina di Porto Empedocle, in Sicilia. Polizia e carabinieri stanno tentando di rintracciare e bloccare i migranti e le ricerche si stanno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Continuano le fughe in massa dei migranti in Sicilia dopo i casi di Pozzallo e Caltanissetta: un centinaio di persone, riferisce l’Ansa, è riuscita a scappare dalla tensostruttura della Protezione civ ...Ottanta dei cento migranti fuggiti dal Centro d'accoglienza sono stati ripresi", annuncia il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, dopo la fuga in massa di un centinaio di migranti dal centro di P ...