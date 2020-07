Fontana, quello che i manettari non dicono (Di lunedì 27 luglio 2020) 00:00 Sul governatore Fontana si continua a fare il linciaggio mediatico con il solito Corriere della Sera in prima fila, con qualche spruzzo anche a Gallera che per Il Fatto non può neanche farsi una foto in barca. La più ridicola e incredibile è Flavia Perina, quella che difendeva Fini come se non ci fosse un domani e che attaccava il Giornale che indagava sulla casa di Montecarlo. Leggetevi se volete sapere un pezzo della realtà, Daniele Capezzone sulla Verità e Stefano Zurlo sul Giornale. 07:05 E dall’altra parte invece se ci si azzarda a scrivere sulle questioni del fidanzato di Casalino si diventa degli infamoni… 08:45 La proroga della legge dei contratti a termine è una follia, raccontano Stampa e Sole 24 Ore. 09:35 La Stampa fa una bella indagine sul costo che stiamo pagando per lo smart working: 250 ... Leggi su nicolaporro

Milano, 27 lug. (Adnkronos) - “Vedremo cosa comporterà” il Recovery fund, ma “una gestione centralistica non riuscirà, come non è riuscita in precedenza, a spendere quelle risorse”. Lo ha detto il pre ...

Fontana, inchiesta camici: «Questa è la mia verita, nessun illecito, ora voltiamo pagina». Applausi in consiglio

«Ho riflettuto se essere qui, per non fornire un'ulteriore cassa di risonanza a polemiche sterili, strumentali e lesive della mia persona e della mia carica». Lo ha detto il presidente della Regione L ...

«Ho riflettuto se essere qui, per non fornire un'ulteriore cassa di risonanza a polemiche sterili, strumentali e lesive della mia persona e della mia carica». Lo ha detto il presidente della Regione L ...