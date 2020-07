Decreto Agosto: stop aiuti alle Partite IVA e ai co.co.co. (Di lunedì 27 luglio 2020) Con il Decreto Agosto non verranno rinnovati gli aiuti alle Partite IVA e ai collaboratori coordinati e continuativi, così come il reddito di emergenza e gli aiuti ai braccianti. Mentre il provvedimento è ancora in fase di bozza, Repubblica anticipa la fine di alcuni dei sussidi messi in campo a marzo: Ma dei dodici sussidi messi in campo da marzo a luglio molti non saranno rinnovati: a partire dal reddito di emergenza scaduto il 30 giugno, che ha avuto la metà delle domande previste, fino al sostegno di 1.000 euro per i cococo e all’una tantum per i braccianti. Non replicano anche i 6 miliardi a fondo perduto per professionisti, artigiani, commercianti e imprese che hanno subito perdite di fatturato durante il ... Leggi su nextquotidiano

