C’è stato un primo caso di Covid-19 in Corea del Nord? (Di lunedì 27 luglio 2020) (foto: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)La Corea del Nord ha detto di aver isolato Kaesong, una città vicino al confine con la Corea del Sud per un sospetto caso di coronavirus, che potrebbe essere il primo ufficializzato nel paese. Il dittatore Kim Jong-un ha infatti dichiarato lo stato di “massima emergenza” dopo che un cittadino di 24 anni, fuggito tre anni fa al Sud, sarebbe entrato in Corea del Nord a nuoto dall’isola occidentale di Ganghwa, nel Mar Giallo, dopo essere passato attraverso un condotto di scarico per evitare il filo spinato. Fonti di polizia hanno confermato che il mese scorso l’uomo era stato messo sotto indagine per il sospetto di avere stuprato una connazionale rifugiatasi ... Leggi su wired

