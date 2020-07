Calciomercato Napoli – Colpo Osimhen dal Lille: cifre e dettagli dell’affare (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Napoli piazza il primo Colpo del suo Calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, nella giornata di domani si dovrebbe chiudere l’accordo con il Lille per portare Victor Osimhen all’ombra del Vesuvio. L’intesa fra i due club è stata raggiunta alla cifra di 50 milioni più eventuali bonus. Il calciatore, che nelle scorse settimane aveva già visitato la città di Napoli, restandone favorevolmente colpito, firmerà un contratto della durata di 5 anni per 4.5 milioni di euro all’anno.L'articolo Calciomercato Napoli – Colpo Osimhen dal Lille: cifre e dettagli ... Leggi su sportfair

L'ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele, ha parlato di calciomercato nel suo intervento a Il Bello del Calcio. Mancano ancora due partite al termine della stagione, ma l'attenzione ...

