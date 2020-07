Brasile, un aereo biposto si schianta per strada davanti a una passante: i due a bordo escono illesi – Video (Di lunedì 27 luglio 2020) Un aereo biposto si è schiantato su una strada di Guabiruba, in Brasile, davanti agli occhi esterrefatti di una passante che ha assistito all’intera scena. Un impatto violentissimo, dal quale però i due a bordo del velivolo sono usciti miracolosamente indenni. Leggi anche: Un aereo da turismo precipita sulle Alpi svizzere: 4 mortiCade ultraleggero a Roma: morti i due giovani nuotatori Lombini e RossettiPakistan: un aereo con 98 persone a bordo precipita a Karachi, «ci sono dei sopravvissuti» – VideoL'articolo Brasile, un aereo biposto si schianta per strada ... Leggi su open.online

Un piccolo aereo si è schiantato su una strada a Guabiruba in Brasile. Poteva finire molto peggio, invece i due a bordo se la sono cavata con lievi ferite. Un piccolo aereo si è schiantato a Guabiruba ...

