Bonus auto 2020, quando si può chiedere e a quanto ammonta (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Decreto Rilancio ha confermato il Bonus auto 2020, vediamo l’entità dell’incentivo, chi può richiederlo e per quali veicoli. A partire dal prossimo 1° agosto sui veicoli Euro 6 diesel o benzina è possibile risparmiare fino a 3.500 euro in virtù del Bonus auto 2020, confermato dal Decreto Rilancio. L’incentivo arriva fino a 10.000 euro per le auto elettriche e a 6.500 per le auto ibride. L’incentivo è stato pensato per rinvigorire il settore auto, messo a dura prova a causa della pandemia da Coronavirus. Il Bonus va richiesto dal 1° agosto 2020 fino al 31 dicembre 2020 e prevede uno ... Leggi su bloglive

