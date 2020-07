Biodigestore, Petitto (PD) scrive a Conte e De Luca (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nei prossimi giorni saranno sciolti i nodi relativi alle candidature delle prossime Elezioni Regionali del Partito Democratico. Nel frattempo Livio Petitto potenziale candidato continua la sua campana elettorale. L’ex presidente del consiglio comunale di Avellino ha scritto una lettera al Premier Giuseppe Conte e al governatore Vincenzo De Luca per frenare l’istallazione del Biodigestore a Chianche. “Ho raccontato l’equilibrio naturale della nostra terra. Un equilibrio da preservare. Non abbiamo bisogno di biodigestori, di trivellazioni, di siti di stoccaggio di rifiuti. Abbiamo bisogno di progettazione. Ce lo chiedono le politiche comunitarie e noi abbiamo tanto da offrire in questo angolo di paradiso senza voce da troppi anni. Gli irpini ... Leggi su anteprima24

