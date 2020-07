Al via una settimana INFERNALE, poi andrà anche peggio (Di lunedì 27 luglio 2020) Ci siamo. Volevate l’Alta Pressione? Eccola, è arrivata. O meglio, sta arrivando e ribalterà le condizioni meteo climatiche come un calzino. Sì, perché non stiamo parlando di un’Alta Pressione qualsiasi, stiamo parlando dell’Alta Pressione africana. Finora, lo sappiamo, era stata abilmente contrastata dall’Oceano Atlantico. Diciamo che c’era andata fin troppo bene (chiaramente dipende dai punti di vista) perché giugno era stato fresco – spesso instabile – e luglio sino a qualche giorno fa era stato un mese realmente gradevole. Ma ora no, non lo sarà più e la colpa sarà dell’Anticiclone africano. Arriva il cammello, ovvero lui: l’Anticiclone africano. Sì, proprio lui, l’Anticiclone africano. Prepariamoci a termiche importanti, basti pensare che ... Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : via una Al via una settimana INFUOCATA, poi andrà anche peggio Meteo Giornale Incidente a Selva Nera: tre feriti

Incidente a Selva Nera. L’episodio è avvenuto alle 13,30 di lunedì 27 luglio in via Fulvio Sbarretti, all’altezza di via Irma Bandiera. Una vettura si è ribaltata, tre i feriti: due uomini trasportati ...

Via Maqueda diventa zona pedonale permanente, Orlando “Giorno storico per la città”

*Via Maqueda diventa isola pedonale permanente*. Da lunedì prossimo 3 agosto entra in vigore l’ordinanza che la Giunta comunale ha approvato con la delibera sulle nuove “zone pedonali” permanenti che ...

