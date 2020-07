Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 19:30 (Di domenica 26 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2020 ORE 19.20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SI CONCLUDE CON OGGI UN WEEK-END DA BOLLINO ROSSO, IN QUESTE ORE IL TRAFFICO E’ MOLTO INTENSO, NEL DETTAGLIO: SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE E PROSEGUENDO VERSO Roma CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO E PROPRIO SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LA LAURENTINA E L’APPIA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma CODE SULLA Roma TARQUINIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE Roma LUNGHE CODE SULL’A24 DA ARSOLI A ... Leggi su romadailynews

