Valentino Rossi torna sul podio: "Ho bisogno di persone che credano in me" (Di domenica 26 luglio 2020) Il terzo posto in Andalusia “vale quasi come una vittoria”, ma Valentino Rossi non riesce a gioire del tutto per il podio ritrovato dopo 17 gare. Nonostante i 25 anni di motomondiale che ha alle spalle, il Dottore è convinto di avere ancora molto da dare.“La Yamaha deve credere in me e nelle indicazioni molto precise che do quando scendo dalla moto - è il messaggio di Rossi alla scuderia - visto che sono un loro pilota e lo resterò anche l’anno pRossimo. Con il team abbiamo dovuto lottare quattro giorni per ottenere quello che volevamo. Altrimenti avrei vissuto un altro fine settimana come quello scorso, così brutto che non poteva essere vero. Quella M1 non era la mia. Ora speriamo di aver imboccato la strada giusta. Sono ottimista, ma dobbiamo ... Leggi su huffingtonpost

Eurosport_IT : SUPER VALENTINO ROSSI!!!! ?????? Vale è 3° alle spalle di Quartararo e Viñales! A 41 anni torna sul podio dopo 469 gio… - matteosalvinimi : Onore a Valentino #Rossi, sul podio della #MotoGP a 41 anni. Evviva noi giovani!?????? #AndaluciaGP - chetempochefa : 'La mia maestra mi disse: non guadagnerai mai dei soldi con quelle moto lì!' Facciamo i complimenti a Valentino… - pietrognocera : RT @matteosalvinimi: Onore a Valentino #Rossi, sul podio della #MotoGP a 41 anni. Evviva noi giovani!?????? #AndaluciaGP - Luisa51338044 : RT @chetempochefa: 'La mia maestra mi disse: non guadagnerai mai dei soldi con quelle moto lì!' Facciamo i complimenti a Valentino #Rossi… -