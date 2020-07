Tutti i guai di Salvini: le indagini sulla Lega (Di domenica 26 luglio 2020) Non solo Fontana: mentre la bomba del Sistema Lombardia rischia di scoppiare in mano alla Lega, costretta oggi, dopo aver preteso liste pulite e al di là di ogni sospetto in luoghi come la Campania, a difendere un governatore che ha avuto un ruolo nella storia dei camici ben al di là rispetto a quello che ha detto all’opinione pubblica, cominciano a diventare molte le inchieste sul Carroccio e tutte puntano al centro di potere più importante di Matteo Salvini: la Lombardia. Se all’inizio della storia dei 49 milioni il Capitano poteva gettare la croce addosso a Umberto Bossi e alla “vecchia” Lega, oggi la partita si gioca su tavoli a cui Salvini non può dirsi estraneo, anche se ci prova. Il Fatto ricorda oggi che mentre l’accordo con lo Stato prevede ... Leggi su nextquotidiano

Se all’inizio della storia dei 49 milioni il Capitano poteva gettare la croce addosso a Umberto Bossi e alla “vecchia” Lega, oggi la partita si gioca su tavoli a cui Salvini non può dirsi estraneo, ...

Operazioni dei carabinieri, nei guai imprenditore di Casal Velino e un 67enne di Agropoli

