Traffico Roma del 26-07-2020 ore 18:30 (Di domenica 26 luglio 2020) Luceverde Roma ben ritrovate l’ascolto in studio Daniele guerrisi alle porte di Roma nord sulla Roma-firenze code di 2 chilometri per incidente tra Ponzano Romano e la nazione di Roma nord verso la capitale Qualche rallentamento è segnalato poi sulla via Pontina verso Roma da Castel Romano a Castel di Decima si tratta perlopiù di Traffico di rientro dal mare poi sulla via Appia Nuova all’altezza di via di Ciampino in direzione del centro possibili difficoltà di circolazione a causa della fumo sprigionato da un incendio di sterpaglie trafficata poi come tutte le domeniche d’estate la via Litoranea tra Castel Fusano Torvaianica lavori in corso sulla via Ardeatina all’altezza di via Casali delle cornacchiole ... Leggi su romadailynews

Traffico Roma del 26-07-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Test sui passeggeri dei bus dalla Romania, pronta ordinanza Lazio. D'Amato: «Priorità difendere Roma»

Misure immediate della Regione Lazio che annuncia un provvedimento volto a contenere i casi d'importazione in particolare dalla Romania. «Faremo un'ordinanza per i test ai viaggiatori in pullman dai P ...

Traffico: rientro dal weekend, code e traffico intenso in A1 e Firenze Mare

Una coda di 5 chilometri, in aumento, si sta formando sull'autostrada A11 tra Capannori e Altopascio, direzione Firenze, per un veicolo in avaria. Lo segnla Autostrade per l'Italia. Code a tratti e tr ...

