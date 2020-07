Torino, i convocati di Longo per la gara con la Spal (Di domenica 26 luglio 2020) Torino, la società dirama l’elenco dei convocati per la gara con la Spal, in programma alle 19:30, la classifica impone a Longo la vittoria Torino, la società dirama l’elenco dei convocati per la gara con la Spal, in programma alle 19:30, la classifica impone a Longo la vittoria per chiudere il discorso salvezza a meno che anche il Lecce non vinca. PORTIERI: ROSATI, SIRIGU, UJKANI DIFENSORI: AINA, ANSALDI, BREMER, CELESIA, DJIDJI, GHAZOINI, IZZO, LYANCO, NKOULOU, SINGO CENTROCAMPISTI: ADOPO, BERENGUER, LUKIC, MEITE, RINCON ATTACCANTI: BELOTTI, EDERA, MILLICO, VERDI, ZAZA Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

