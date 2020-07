The Sun - Barça, Messi non vuole più Setien: ecco la richiesta della 'Pulce' (Di domenica 26 luglio 2020) Il fenomeno del Barcellona Leo Messi avrebbe chiesto alla dirigenza blaugrana di sostituire Quique Setien con Marcelo Bielsa, che non ha ancora rinnovato il contratto col Leeds appena riportato in Premier League. Leggi su tuttonapoli

A detta della Pulga - si legge - il tecnico argentino sarebbe infatti la soluzione ideale per inaugurare un nuovo ciclo vincente in Catalogna già dalla prossima stagione. Secondo il tabloid inglese, L ...

La Pulce avrebbe chiesto alla dirigenza catalana di sostituire l'attuale allenatore dei blaugrana Setien con il tecnico del Leeds. Xavi, prima scelta del presidente Bartomeu, non sarebbe ancora pronto ...

