Sport: Napoli-Sassuolo è stata vinta dal Var (Di domenica 26 luglio 2020) Il Var ha vinto la partita Titola così Sport sulla partita di ieri tra il Napoli e il Sassuolo dove il Var ha annullato ben quattro reti degli emiliani Il Napoli continua ad aspirare anche al quinto posto dopo aver battuto il Sassuolo con un ingannevole 2-0 Nonostante il Sassuolo abbia fatto il suo gioco il Napoli ha preso il controllo della partita, divertendosi e creando numerose opportunità da gol. L'articolo Sport: Napoli-Sassuolo è stata vinta dal Var ilNapolista. Leggi su ilnapolista

SkySport : NAPOLI-SASSUOLO 2-0 Risultato finale ? ? #Hysaj (8') ? #Allan (90+3') ?? - SkySport : Inizia #NapoliSassuolo, segui il LIVE - napolista : Sport: #NapoliSassuolo è stata vinta dal #Var Ben quattro reti annullate agli emiliani, ma il Napoli ha comunque a… - espodieg : 4 gol annullati in #NapoliSassuolo Campionato #SerieA oramai agli sgoccioli #26luglio - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Napoli

"Colpa" dell'Inter, che vincendo a Marassi contro il Genoa si è portata a -4 dalla capolista quindi, in linea teorica, i nerazzurri di Antonio Conte possono ancora vincere lo scudetto. Per festeggiare ...Il tecnico del Sassuolo: "Sono innamorato dei miei giocatori" NAPOLI (ITALPRESS) - "Non ho tanto da rimproverare, abbiamo giocato bene in entrambi i tempi. Chiedo un po' più di convinzione, abbiamo fa ...