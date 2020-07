Segno fortunato della settimana: Pesci (Di domenica 26 luglio 2020) Anche questa settimana vedremo quale Segno zodiacale sarà il più fortunato. La settimana dal 20 al 26 luglio 2020 sarà ricca di novità per un Segno in particolare: Pesci. AMORE ★★★★★ Cari Pesciolini, questa settimana sarà particolarmente emozionante proprio sul fronte sentimentale. Venere sarà finalmente generosa con il vostro Segno. Chi trascina da tempo relazioni poco chiare, capirà come dare una svolta. Chi ha bisogno di ritrovare un po’ d’armonia con il partner verrà piacevolmente sorpreso. LAVORO ★★★★★ Marte entra nel Segno con energia impareggiabile. Sul lavoro vi ... Leggi su velvetgossip

