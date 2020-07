Russia, raid contro abitazioni Testimoni di Geova (Di domenica 26 luglio 2020) In Russia, nella regione del Voronez, la polizia ha effettuato dei raid contro più di un centinaio di abitazioni appartenenti ai Testimoni di Geova. Un comunicato stampa pubblicato dalla regione russa di Voronez, ha reso noto che lo scorso tredici luglio, le forze dell’ordine hanno assaltato più di cento abitazioni di proprietà di Testimoni di … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Testimoni di Geova perseguitati in Russia

MOSCA - Secondo un comunicato stampa ufficiale delle autorità della regione russa di Voronez, il 13 luglio scorso forze dell'ordine, armate di fucili d'assalto, hanno fatto irruzione in 110 case priva ...

