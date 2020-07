MotoGP, Quartararo: “Bellissimo vincere due gare di fila, passo pazzesco” (Di domenica 26 luglio 2020) “È bellissimo vincere due gare di fila. Oggi è stata dura ma abbiamo imposto fin da subito un passo pazzesco“. Lo ha dichiarato Fabio Quartararo a margine della vittoria al Gran Premio di Andalusia, la seconda di fila dopo il trionfo di domenica scorsa sempre a Jerez de la Frontera. “Al via sono riuscito a staccare Vinales, mi sentivo forte ed ho provato sensazioni fantastiche – ha aggiunto il pilota francese del team Yamaha Petronas -. Ringrazio il mio team che ha fatto un lavoro incredibile e ringrazio anche la mia famiglia. Sono sicuro che ora staranno iniziando a ubriacarsi“. Leggi su sportface

