MotoGp, Dovizioso sorride a metà: “bene la rimonta, ma sulla mia Ducati sono apparsi nuovi problemi” (Di domenica 26 luglio 2020) Una rimonta iniziata dal quattordicesimo posto in griglia e terminata in sesta posizione, un bilancio tutto sommato positivo per Andrea Dovizioso che, alla sua Ducati, non avrebbe potuto chiedere di più nel Gran Premio di Andalusia. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesInterrogato nel post gara sulla sua prestazione, il forlivese ha accolto con il sorriso questo risultato ma ha rimarcato i problemi della DesmosediciGP: “fine settimana difficile, in tutte le sessioni. Alla fine partire 14° non mi ha aiutato, c’è comunque del positivo nel week-end. Abbiamo provato molte cose, dobbiamo essere bravi a interpretarle bene. In gara mi son trovato non proprio bene, a centro curva non andavamo bene. Non voglio dire che abbiamo avuto un problema alla gomma, ma è venuto fuori un guaio nuovo. Non ... Leggi su sportfair

