Malore in discoteca, Debora muore sotto gli occhi degli amici: soccorsi inutili (Di domenica 26 luglio 2020) Tragedia a Bagnolo Piemonte. Una donna di appena 42 anni muore in discoteca a Grugliasco. La causa sembra essere stata attribuita a un improvviso Malore che ha fatto spegnere per sempre la vita di Debora Congiu. Chiamare prontamente i soccorsi non è valso a nulla, perché Debora è arrivata all’ospedale di Rivoli già morta. La notizia viene diffusa da Torino Today. Una serata in un locale a Grugliasco, Miss Penelope di corso Allamano, punto di riferimento e di ritrovo per tutti gli amanti del ballo latino-americano. Debora Congiu era una cliente abituale. La sua passione per il ballo era conosciuta da tutti. La 42enne di Bagnolo Piemonte riusciva a trasmettere tanta energia positiva ed è per questo che lascia nel cuore di tutti un ... Leggi su caffeinamagazine

