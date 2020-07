“Ma come fa?!”. Elisabetta Canalis, fisico da urlo e micro bikini (Di domenica 26 luglio 2020) Elisabetta Canalis da sturbo. L’ultima foto, l’ultima pubblicata su Instagram, ha mandato tutti ai pazzi. No, il volto non si vede: come a intimare il silenzio, appunto. La showgirl si mostra all’interno di un sontuoso bagno, cappello di paglia in testa e smartphone in mano a coprirle il viso, appunto. Un bikini, nero, per un selfie da urlo, che resterà negli annali. Il fisico è scolpito, pazzesco, marmoreo. E l’occhio inevitabilmente cade sul microslip, talmente piccolino da lasciar vedere il differente colore dell’abbronzatura. Già, talmente piccolo da mostrare le zone in cui non batte il sole. Una Elisabetta Canalis semplicemente pazzesca e irresistibile. Elisabetta ... Leggi su caffeinamagazine

MassimGiannini : Sia perdonato il moralismo, e a prescindere dall’inchiesta penale sui camici: ma un presidente di #RegioneLombardia… - borghi_claudio : Ma dopo la smentita del ministero il sole 24 ore ha abbozzato o ha tenuto il punto? Un titolo come quello di ieri n… - F_DUva : Da giorni #Salvini insulta tutti, forse deluso per il risultato in Europa. Ma definire il governo 'complice dei cri… - _IlBoris : RT @to4sterbath: ma la gente che non bestemmia come fa a sfogare la rabbia - cicoria_e : Ma come allore li leggi i miei twitt.... -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma come Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche