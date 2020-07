Liverani: «Il Lecce non merita di retrocedere in Serie B» (Di domenica 26 luglio 2020) Fabio Liverani ha analizzato la sconfitta subita contro il Bologna: le dichiarazioni dell’allenatore del Lecce Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta subita contro il Bologna. PRESTAZIONE – «Credo l’approccio alla terza partita in una settimana sia stata la cosa più difficile, siamo andati sotto di due gol senza fare nulla. Abbiamo riordinato le idee e la squadra ha fatto qualcosa di straordinario, sfiorando più volte il gol. Abbiamo sbagliato forse l’ultimo passaggio, abbiamo peccato tanto negli ultimi metri. Obiettivamente i ragazzi hanno creato tanto, meritavamo di più. Vorrei rivedere anche l’episodio del rigore prima del 3-2… È un dispiacere, questa è ... Leggi su calcionews24

