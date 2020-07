Le previsioni meteo di lunedì 27 luglio (Di domenica 26 luglio 2020) Le previsioni meteo di lunedì 27 luglio – Cielo in prevalenza sereno al Nord, ampi soleggiamenti al Centro. Giornata all’insegna del bel tempo al Sud. Le previsioni meteo di lunedì 27 luglio – Cielo in prevalenza sereno sulla penisola italiana ad eccezione di possibili addensamenti sui rilievi. Le temperature faranno registrare un lieve aumento su quasi tutto il territorio. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Ampi soleggiamenti sulle regioni settentrionali ad eccezione di possibili velature che interesseranno i rilievi ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 34 gradi. Centro – Cielo sereno anche sulle regioni centrali Bel ... Leggi su newsmondo

meteosmit : Previsioni meteo aggiornate il 26/07 alle 06:05. - meteosiena : #Meteo #Siena: Previsioni per : agg.06:00 - iltirreno : Ecco le previsioni meteo per la giornata di oggi (domenica 26 luglio) a cura del @[Consorzio Lamma] Stato del cielo… - bizcommunityit : Previsioni meteo, caldo africano dal Sahara. Punte di 40 gradi: le città più roventi

Ultime Notizie dalla rete : previsioni meteo Meteo: ULTIMA SETTIMANA di LUGLIO, da lunedì CALDO BOOM, sarà il PEGGIORE con TEMPERATURE a 40°. Le PREVISIONI iLMeteo.it Meteo, da lunedì caldo torrido sull'Italia: afa e picchi di 40 gradi al Sud

Da lunedì arriva il caldo sull'Italia, con afa in Val Padana e picchi fino a 40 gradi al sud, e andrà avanti per tutta la settimana. Possibile però qualche temporale sulle Alpi. Sono le previsioni del ...

Meteo Milano: sabato bel tempo, poi discreto

Previsioni meteo Milano, sabato, 25 luglio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sa ...

