L’allarme: “Stiamo morendo”. Il messaggio di 140 migranti in mare (Di domenica 26 luglio 2020) 95 migranti in mare tra Malta e Italia hanno mandato un Sos nella scorsa notte quando il motore dell’imbarcazione ha smesso di funzionare “95 persone sono a rischio di annegare nella zona SAR di #Malta!” Comincia così il tweet di stanotte lanciato da Alarm Phone, il numero di salvataggio che si occupa di ricevere le chiamate per il soccorso in mare. “Hanno chiamato #AlarmPhone quando il motore ha smesso di funzionare imbarcando acqua. La situazione a bordo è critica. Autorità maltesi e italiane sono informate ma non rispondono. Soccorrete!” prosegue il tweet. Dopo questo primo messaggio alle 2.45 c’è stato un aggiornamento con prospettive drammatiche: le persone a bordo non riescono a togliere l’acqua che stanno imbarcando e gridano ... Leggi su bloglive

LucianaCiolfi : RT @Open_gol: Dopo l'Sos lanciato nella notte, ancora nessuna risposta da parte delle autorità maltesi - paolamorellato : RT @Adnkronos: 'Stiamo morendo', l'allarme dei migranti alla deriva - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: 'Stiamo morendo', l'allarme dei migranti alla deriva - Adnkronos : 'Stiamo morendo', l'allarme dei migranti alla deriva - StraNotizie : 'Stiamo morendo', l'allarme dei migranti alla deriva -

Ultime Notizie dalla rete : L’allarme “Stiamo Sassoli: «Il nuovo Mes è un’opportunità, tasso insuperabile» Corriere della Sera