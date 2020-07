Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali (Di domenica 26 luglio 2020) La Juventus scende in campo contro la Sampdoria alle 21,45 allo Stadium. I bianconeri sono ad un passo dalla storia: mai nessuna società ha realizzato una striscia di nove scudetti consecutivi nei cinque maggiori campionati europei. In caso di vittoria, gli uomini di Sarri conquisterebbero il 36° titolo. Ecco di seguito le formazioni ufficiali: Juventus (4-3-3) – Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All: Sarri Sampdoria (4-4-2)- Audero; Chabot, Yoshida, Tonelli; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto, Augello; Ramirez, Quagliarella. All: Ranieri Foto: Profilo Juventus ... Leggi su alfredopedulla

