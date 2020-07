Juventus, l’ammissione di Sarri: “difficile far convivere Cristiano Ronaldo e Dybala” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Ai ragazzi ho detto: ‘se avete vinto con me siete proprio forti, perché non avevo mai vinto niente‘ (ecco il VIDEO)”. Si è espresso così Maurizio Sarri dopo la vittoria dello scudetto da parte della Juventus. Foto Getty / Alessandro SabattiniL’allenatore bianconero è poi tornato serio analizzando la stagione dei suoi ragazzi, complicata da tanti fattori, presenti in campo ed extra campo. Sarri ha anche ammesso la difficoltà nel far coesiste Ronaldo e Dybala, vera marcia in più della Juventus post Covid: “vincere è difficile, ogni anno diventa più complicato. Dare qualcosa per scontato nello sport è una delle più grandi bugie che si possano dire, per questo gruppo non è stata certo una ... Leggi su sportfair

