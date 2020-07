I segni zodiacali più litigiosi sono questi (Di domenica 26 luglio 2020) Ci sono persone che non sanno mediare e davanti a una situazione di conflitto devono subito aizzare la scintilla. Questo atteggiamento dipende dalle stelle. I segni zodiacali più litigiosi sono questi. La facilità al litigio Perché molte persone hanno la facilità al litigio? Perché invece di mediare si preferisce fomentare uno scontro se non provocarlo? Secondo la Psicologia la facilità al litigio nasce dall’educazione ricevuta dalle figure genitoriali nell’infanzia. Un atteggiamento di tipo scontroso e incline alla discussione si ritrova facilmente nel rapporto avuto con i propri genitori da piccoli. Il movente dei conflitti risiede dunque nel passato: si litiga perché si è abituati a farlo sin da piccoli. A stimolare ... Leggi su giornal

_bbbangtan : In un negozio c erano delle maglie con i segni zodiacali,, tutte bellissime e colorate, stupende Arrivo a quella d… - IAN99528425 : I Segni Zodiacali, più o meno cambiano sempre in quel periodo..... - yibokki : thread di opinioni non richieste sui segni zodiacali non prendetevela it's just for fun ok <3 - bibidibobidiprr : RT @Pinocchionline: TW dieta e alimentazione No raga, la dieta secondo il tipo di scarpa o i segni zodiacali no. NO. N O. Questa pagina è… -