Halo Infinite al centro delle critiche? Ecco la risposta degli sviluppatori (Di domenica 26 luglio 2020) Una delle critiche più accese nei confronti di Halo Infinite è senza dubbio legata al comparto grafico, che secondo molti non sarebbe abbastanza next gen. Durante un recente botta e risposta 343 Industries ha affrontato la questione, oltre a spendere qualche parola anche sul comparto sonoro."Per quanto riguarda la reazione alla grafica, la cosa che spero è che le persone abbiano l'occasione di dare un'occhiata al video e materiale 4K che abbiamo condiviso. Penso che solo tale materiale possa rendere giustizia al gioco. Al momento stiamo ancora lavorando sul titolo, dobbiamo fare ancora della pulizia sulla quale il team sta lavorando duramente, al fine di dare ai giocatori la piena esperienza di Halo Infinite." - ha dichiarato lo Studio Head Chris ... Leggi su eurogamer

La grafica di Halo Infinite per Xbox Series X è stata giudicata "piatta" da molti utenti che hanno visto la demo del gioco, ma a quanto pare basta un filtro per migliorarla nettamente. NOTIZIA di Tomm ...Siete curiosi di provare Halo Infinite, ma tentennate perché non avete giocato i precedenti capitoli della saga? Nessun problema, visto che il gioco può esser considerato un gioco indipendente e potrà ...