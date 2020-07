Grugliasco (Torino) – Muore 42enne per un malore in discoteca (Di domenica 26 luglio 2020) La tragedia si è consumata venerdì 24 luglio in un locale di Grugliasco nel torinese. Perde la vita una 42enne di Grugnasco. Una serata di divertimento in discoteca in un comune del Torinese, in pochi minuti, si è trasformata in una tragedia. Una serata come tante a ritmo di musica latino-americana in un noto locale di Grugliasco. A ballare … Leggi su periodicodaily

